Дурову могут предъявить обвинения в отмывании денег и наркотрафике

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут предъявить обвинения, связанные с рядом тяжких преступлений, среди которых распространение наркотиков, преступления против детей, отмывание денег и мошенничество.
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