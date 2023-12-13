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Песков сообщил о мерах эпидбезопасности в предвыборной кампании Путина

Песков сообщил о мерах эпидбезопасности в предвыборной кампании Путина

Kremlin Pool / Global Look Press В период избирательной кампании в отношении президента России Владимира Путина будут соблюдаться меры санитарной и эпидемиологической безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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