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Пушилин: тарифы в новых регионах через 10 лет достигнут общероссийских

Пушилин: тарифы в новых регионах через 10 лет достигнут общероссийских

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам совещания с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным сообщил в своем Телеграм-канале о сроках достижения тарифов в новых регионах РФ среднероссийских показателей.

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