Не Бутом единым. Кто еще из россиян ждет обмена в тюрьмах США

Дмитрий Соколов Александр Винник, Роман Селезнёв, Денис Дубников, Владислав Клюшин. / Фото из соцсетей / Коллаж АиФ В Россию, в рамках обмена заключенными, вернулся предприниматель Виктор Бут, который отбывал тюремный срок в США с 2010 года.
Дмитрий Соколов Александр Винник, Роман Селезнёв, Денис Дубников, Владислав Клюшин. / Фото из соцсетей / Коллаж АиФ В Россию, в рамках обмена заключенными, вернулся предприниматель Виктор Бут, который отбывал тюремный срок в США с 2010 года.
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