Позитив для оптимистов

3 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    да и хусими с ними со всеми!!Деиндустриализаци...
  • Владимир Соловьев
    ВЛАСТИ ЕГО НАЗНАЧИЛИ ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ!Зарплата в миллио...
  • LiapaNNZ Фамилия
    Реиндустриализация США тоже обойдётся дорого, даже слишком, не по карману. Слишком многое придётся строить. И, либо д...Деиндустриализаци...

Не Бутом единым. Кто еще из россиян ждет обмена в тюрьмах США

Не Бутом единым. Кто еще из россиян ждет обмена в тюрьмах США

Дмитрий Соколов Александр Винник, Роман Селезнёв, Денис Дубников, Владислав Клюшин. / Фото из соцсетей / Коллаж АиФ В Россию, в рамках обмена заключенными, вернулся предприниматель Виктор Бут, который отбывал тюремный срок в США с 2010 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх