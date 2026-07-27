Трамп: США вернутся к военным действиям против Ирана при неудаче переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил приостановить американские удары по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс, однако предупредил о возможности возобновления военных действий в случае провала дипломатии.
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