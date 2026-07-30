ТАСС: Google задолжал по штрафам в России свыше 56 млрд рублей

Сумма задолженности, принудительно взыскиваемой в России с компании Google LLC по штрафам и другим взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, составила более 56 миллиардов рублей.
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