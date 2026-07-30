Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 146 подписчиков

ТАСС: Google задолжал по штрафам в России свыше 56 млрд рублей

ТАСС: Google задолжал по штрафам в России свыше 56 млрд рублей

Сумма задолженности, принудительно взыскиваемой в России с компании Google LLC по штрафам и другим взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, составила более 56 миллиардов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии