Инициатива направлена на то, чтобы упростить возвращение бойцов к мирной жизни Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Верещагин предложил увеличить количество рабочих мест для участников СВО на крупных предприятиях.
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