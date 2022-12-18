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У этих автомобилей, скорее всего, было очень много хозяев

У этих автомобилей, скорее всего, было очень много хозяев

﻿﻿Когда приходит время покупать автомобиль, и принято решение, что новый слишком сильно ударит по бюджету, большинство людей начинают изучать модели вторичного рынка.

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