У этих автомобилей, скорее всего, было очень много хозяев

Когда приходит время покупать автомобиль, и принято решение, что новый слишком сильно ударит по бюджету, большинство людей начинают изучать модели вторичного рынка.
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