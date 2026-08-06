"Это бред". Египтолог развеяла мифы о пирамидах

Как египтолога, у меня разрывается телефон от звонков, когда появляется новость. То новые спутниковые снимки, то новые сканы, новые теории, или новое открытие решило загадку пирамиды, но обычно это полный бред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии