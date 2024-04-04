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Вечерний Новосибирск

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Кудрявцев и Украинцев прошли во второй этап конкурса по выбору мэра Новосибирска

Кудрявцев и Украинцев прошли во второй этап конкурса по выбору мэра Новосибирска

Тест из 30 вопросов сдали лишь два претендента на должность мэра Новосибирска. Вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев и депутат городского совета Игорь Украинцев будут конкурировать двух с другом на остальных этапах отбора.

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