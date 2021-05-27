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Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Лишь один сигнал на продажу евро вчера был образован в первой половине дня, который дал хороший профит, так как движение вниз состоялось довольно сильное.

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