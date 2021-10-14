Пушков назвал штампом вопрос журналистки CNBC Путину по поставкам газа в ЕС

Некомпетентной и поверхностной назвал журналистку CNBC Хедли Гэмбл, задававшую вопросы президенту России Владимиру Путину по газу на «Российской энергетической неделе», сенатор Алексей Пушков 13 октября в комментарии своего официального Telegram-канала.
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