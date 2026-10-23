US officials publicly accused Russia of threatening a Finnish-operated commercial satellite that provides imagery and intelligence to Ukraine and other nations, calling the move "deliberately reckless.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым