На самом живописном острове объявлено ЧП из-за нескончаемых землетрясений

Греческие органы гражданской защиты объявили чрезвычайное положение на Санторини, поскольку эксперты по стихийным бедствиям высказывают растущие опасения по поводу “интенсивной” сейсмической активности, которая потрясла остров.
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