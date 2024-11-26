Сотруднику НИИ Минобороны дали 1,5 года за установку пиратской Windows

В Петербурге суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы сотрудника НИИ «Научно-исследовательский центр безопасности технических систем» Минобороны России Николая Уразовского за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер.
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