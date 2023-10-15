Рак молочной железы: первые симптомы, диагностика, как лечить, процент выживаемости

Во всём мире 15 октября отмечается День борьбы с раком молочной железы. В материале 78.ru рассказываем про первые симптомы рака груди, как диагностировать, лечить, а также приводим статистику выживаемости.
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