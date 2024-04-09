В Госдуме рассмотрят законопроект о пролонгации договоров операторам

Комитет Госдумы по экономической политике разработал и рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность пролонгирования договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2024 г.
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