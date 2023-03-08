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8 марта за порядком в Туле проследит Павел Закутаев

8 марта за порядком в Туле проследит Павел Закутаев

В выходные и праздники в оружейной столице дежурят сотрудники администрации. 8 марта за порядком проследит начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Павел Закутаев.

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