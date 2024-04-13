Эдгар Запашный: «Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии»

У дрессировщика диагностировали обширный инфаркт Народный артист России Эдгар Запашный сообщил на своей странице в социальной сети о состоянии знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева, которого накануне госпитализировали.
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