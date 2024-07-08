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США заявили, что не собираются снимать ограничения на удары ВСУ по территории РФ

США заявили, что не собираются снимать ограничения на удары ВСУ по территории РФ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев США не собираются менять свою позицию относительно ударов ВСУ вглубь территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в эфире телеканала C-SPAN.

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