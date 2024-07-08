ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев США не собираются менять свою позицию относительно ударов ВСУ вглубь территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в эфире телеканала C-SPAN.