ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев США не собираются менять свою позицию относительно ударов ВСУ вглубь территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в эфире телеканала C-SPAN.
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