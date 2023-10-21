Врач Агапова: правило 10 тысяч шагов в день опасно для людей с больными суставами

Из-за слишком сильной нагрузки на больную спину или поясницу здоровье только ухудшится. Сначала нужно решить проблемы с болью, а потом уже гулять, считает физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова.
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