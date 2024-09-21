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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Забивавший 5 матчей подряд Широков пропустит игру со «Спартаком». Кара вернулся в состав «Сибири»

38-летний нападающий «Сибири» не попал в состав своей команды на матч с красно-белыми из-за повреждения.

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