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Россиянин Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам

Россиянин Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам

Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам. Турнир проходил в Сербии. Последний тур завершился ничьей между Сарана и румынским спортсменом Кириллом Шевченко.

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