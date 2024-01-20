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«iDeaWay»

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Обогреватель «два в одном» и ещё больше умных предметов, упрощающих вашу жизнь

Обогреватель «два в одном» и ещё больше умных предметов, упрощающих вашу жизнь

Настольная жаровня, самонагревающийся чайник, который сохранит вашу заварку горячей, и обогреватель для помещений со съёмной грелкой для рукТемпература падает, и мы все ищем лучшие способы уютно устроиться и провести время в помещении этой зимой.

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