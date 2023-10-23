Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro начнут продавать в России в ноябре

В России до конца ноября начнутся продажи семиместных кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Автомобили поступят дилерам, которые прошли сертификацию на продажу и обслуживание машин с гибридной силовой установкой, говорится в сообщении китайской автокомпании, которое поступило "Газете.