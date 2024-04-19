Российские сети фастфуда нарастили выручку

Сеть «Вкусно — и точка» в 2023 году нарастила выручку до 155,7 миллиарда рублей Рестораны трех крупных российских сетей фастфуда — «Вкусно — и точка», Burger King и KFC / Rostic’s — нарастили выручку в 2024 году несмотря на снижение количества продаж.