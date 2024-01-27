Эксперт заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку

Стоимость квартир в новостройках упала в цене на 8-10% из-за решения ряда банков ввести комиссию за выдачу льготных ипотечных кредитов, которое заставляет частных инвесторов активнее скидывать цены на свою недвижимость.
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