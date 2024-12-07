Глава МИД Турции Фидан заявил Блинкену о важности политического диалога в Сирии

Руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре заявил государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену о важности политического диалога в Сирийской Арабской Республике.
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