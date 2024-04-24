Михаил Козырев* признался Вовану и Лексусу, что не верит в победу Украины

ТАСС/Артем Геодакян Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили журналисту и музыкальному критику Михаилу Козыреву* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), который признался, что потерял веру в победу Украины.