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Мировое обозрение

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Обзор материнской платы ASUS ROG Crosshair X670E Hero: добро пожаловать в семью

Обзор материнской платы ASUS ROG Crosshair X670E Hero: добро пожаловать в семью

Когда мне предложили протестировать ASUS ROG Crosshair X670E Hero, я сразу же вспомнил про ROG Crosshair VI Hero, выпущенную в далеком 2017 году, — ваш покорный слуга использовал эту плату для тестирования различных чипов Ryzen и игровых сборок, связанных с платформой AM4.

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