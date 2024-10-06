Гребень антициклона прекратит дожди в Петербурге

Температура воздуха +12…+14° Ведущий специалист погодного центра «Фобос» в своем Телеграм-канале рассказал, что погоду в Петербурге формирует гребень антициклона, который оттеснит дождевые облака атмосферного фронта за границы региона.
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