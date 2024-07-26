Перенос линейки на другой день: изменилась дата начала учебного года в школах Юлия ЧелкановаВ 2024-2025 учебном году нашему обществу предстоит необычная ситуация: День знаний, традиционно отмечаемый 1 сентября, выпадает на воскресенье.