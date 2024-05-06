Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф

Артемий Панарин повторил достижение Яромира Ягра. В ночь на 6 мая в Нью-Йорке прошел первый матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз».