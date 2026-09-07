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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой про 1:0 с «Балтикой»: «Надеюсь, это только начало. «Локомотив» не может находиться там, где находится»

Полузащитник « Локомотива » Андрей Мостовой оценил победу над «Балтикой» (1:0) в РПЛ . Хавбек провел дебютный матч за железнодорожников после перехода в аренду из «Зенита».

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