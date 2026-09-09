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Царьград

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Женщина 72 лет погибла в ДТП на трассе Бор — Валки

Женщина 72 лет погибла в ДТП на трассе Бор — Валки

На 54-м километре трассы Бор — Валки — Макарьево 9 сентября столкнулись два легковых автомобиля. Жертвой аварии стала женщина 72 лет.

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