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ФИФА выдала сертификат китайскому провайдеру офсайдных линий для Мир РПЛ

ФИФА выдала сертификат китайскому провайдеру офсайдных линий для Мир РПЛ

Как передает «Матч ТВ», ФИФА выдала китайской компании Beijing Rigour Technology сертификат на использование соответствующих технологий, которые будут применяться на играх чемпионата России.

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