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В Озерках открылся Центр финно-угорских народов

В Озерках открылся Центр финно-угорских народов

Как сообщили в пресс-службе Смольного, главными задачами центра станут проведение патриотических, спортивных и культурных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и сохранение традиций этносов этой языковой группы.

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