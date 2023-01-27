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Australian Open переподписал контракт с производителем мячей Dunlop. Их критиковали игроки

Australian Open подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком турнира в 2019-м, а новое соглашение рассчитано до 2028-го.

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