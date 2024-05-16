Маникюр для бизнес –леди. Соблюдаем дресс-код и выглядим элегантно

Создать красивый и при этом деловой образ для женщины всегда нелегкий труд. Необходимо подобрать баланс женственности и строгости, чтобы окружающие были одновременно очарованы ее внешностью и уверены в ее профессиональных качествах.
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