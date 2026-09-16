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Комитет по налогообложению Палаты представителей США одобрил реформу криптоналогов

Комитет по налогообложению Палаты представителей США одобрил реформу криптоналогов

В среду Комитет по бюджету и налогообложению Палаты представителей США принял закон о налоговой определенности в отношении цифровых активов при поддержке обеих партий, продвигая законопроект, направленный на изменение федерального налогообложения цифровых активов.

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