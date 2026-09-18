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Иркутск Сегодня

114 подписчиков

96 избирательных участков открыты в Братске

В городе дан старт трехдневному голосованию на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. По состоянию на 1 июля 2026 года численность избирателей в Братске составляет 159 421 человек.

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