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NASA отправит на Луну 3 робота, которые будут исследовать её без команд с Земли. Запуск в 2026 году

NASA отправит на Луну 3 робота, которые будут исследовать её без команд с Земли. Запуск в 2026 году

Аппараты миссии сами распределят участки работы, выберут маршруты и проведут исследование, обмениваясь данными друг с другом NASA готовит миссию CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration), в рамках которой 3 автономных ровера впервые должны вместе исследовать поверхность Луны практически без прямого управления с Земли.

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