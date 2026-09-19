NASA отправит на Луну 3 робота, которые будут исследовать её без команд с Земли. Запуск в 2026 году

Аппараты миссии сами распределят участки работы, выберут маршруты и проведут исследование, обмениваясь данными друг с другом NASA готовит миссию CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration), в рамках которой 3 автономных ровера впервые должны вместе исследовать поверхность Луны практически без прямого управления с Земли.