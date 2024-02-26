Жителям Смоленска рассказали, куда исчезли гранитные вазоны из Лопатинского сада

Их демонтировали на время благоустройства Массового поля Смоляне в соцсетях попросили городские власти уточнить, куда исчезли с Массового поля оригинальные парные гранитные чаши-вазоны - рук выдающегося скульптура Михаила Осиповича Микешина.
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