Джанабаева запечатлелась в соблазнительном образе, переехав в Испанию

Певица Альбина Джанабаева устроила фотосессию в курортном городе на побережье Испании. Альбина Джанабаева поделилась в Сети кадрами с недавней фотосессии, на которой предстала в нетипичных для себя нарядах и с голой грудью.
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