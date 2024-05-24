Депутат Чепа призвал к избирательным ударам по иностранным наемникам в зоне СВО

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что армии России следует наносить избирательные удары по иностранным наемникам в зоне СВО на Украине в ответ на удары ВСУ по Крыму.
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