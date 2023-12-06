Массовое отравление рабочих на Камчатке могло произойти из-за лагмана

41 рабочий на строительстве международного аэропорта в Елизове отравился в местном кафе.Несвежий лагман мог стать причиной массового отравления рабочих на строительстве международного аэропорта в Елизове на Камчатке.
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