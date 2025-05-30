Немкин: YouTube разблокируют, если площадка вернет аккаунты российских СМИ

Американский видеохостинг YouTube сможет возобновить полноценную работу в России при выполнении ряда условий, сообщил член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
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