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Не только о футболе

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Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет

Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет

Слышали ли вы когда нибудь про Вирата Кохли – индийского крикетиста, которого журнал Time включил в список самых влиятельных людей мира? У Вирата 248 миллионов подписчиков в инстаграме – больше, чем у Неймара (208 млн), Леброна (153 млн) и Мбаппе (103 млн).

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Комментарии
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КУАТ
Прямо для нас - сезон только 2 месяца в году.
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15 час.
КузнецовВВ
это не вообще сезон, а сезон в этой лиге. в свободное время игроки разбредаются по другим крикетным лигам и играют там. примерно как в Женской НБА собираются летом на пару месяцев в США и играют. а все остальное время играют в Европе.
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14 час.
КУАТ
Я про сезон в этой лиге, а не другим крикетным лигам.
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10 час.

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