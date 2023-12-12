Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет

Слышали ли вы когда нибудь про Вирата Кохли – индийского крикетиста, которого журнал Time включил в список самых влиятельных людей мира? У Вирата 248 миллионов подписчиков в инстаграме – больше, чем у Неймара (208 млн), Леброна (153 млн) и Мбаппе (103 млн).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Карпина забанили за «дебила», а Абаскаля – за бросок Бериши, 1500 очков Овечкина, Малинин выиграл короткую в финале Гран-при, 100 побед Ротенберга и другие новости
- Поражение «Сити», «МЮ» обыграл «Челси», билеты в кредит от «Зенита», «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой, Гинер поставил Акинфеева выше Яшина и другие новости
- Скандинавский скрест. День 7-й. исторический прорыв Сенегала, китайское дежавю и странные сербки
Свежие комментарии