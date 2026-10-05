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Почему бизнес-план — это не формальность, а ваш главный инструмент выживания

Почему бизнес-план — это не формальность, а ваш главный инструмент выживания

Когда я только задумывалась о собственном деле, мне казалось, что бизнес-план — это что-то из мира корпоративных презентаций и скучных совещаний.

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