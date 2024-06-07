СМИ: Западное участие не помогает Украине

Старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что западная помощь пока не оказала решающего эффекта на фронте, и Россия продолжит наступать, – сообщает в пятницу, 7 июня, The New York Times.
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